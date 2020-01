Beautiful, Una Vita e Il Segreto: ecco cosa succede mercoledì 15 gennaio, anticipazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuova giornata con le soap Mediaset di daytime: cosa accade oggi a Beautiful, Una Vita e Il Segreto? Scopriamolo insieme grazie al nostro post che riepiloga le anticipazioni principali delle tre soap in onda mercoledì 15 gennaio 2020, su Canale 5. Beautiful, news: Steffy e Taylor incontrano Flo Nell’episodio di Beautiful trasmesso ieri, Flo (Katrina Bowden) ha scoperto da Reese (Wayne Brady) che la piccolina che intende fare adottare a Steffy (Jaqueline McInnes Wood) è Beth, la figlia di Hope (Annika Noelle); seppur sconvolta dall’illecito scambio di culle, Flo ha accettato di continuare a fingersi come la madre naturale della neonata per eVitare di esporre Zoe (Kiara Barnes) alle minacce dello strozzino che ricatta il dottor Buckingham. Hope intanto, ancora in lutto per la morte (inesistente) della piccola Beth, ha discusso con Liam (Scott Clifton), sottolineando che lui ... Leggi la notizia su tvsoap

