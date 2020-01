Beautiful, anticipazioni USA: LIAM chiarirà con HOPE? Le manovre di THOMAS (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Come già anticipatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful la relazione tra LIAM Spencer e HOPE Logan viene di nuovo messa alla prova. Eh sì, lo schema è quello a cui i telespettatori della soap sono abituati da una decade: incomprensioni e diversi punti di vista tra i due finiscono per renderli vittime di forze esterne, che hanno l’obiettivo di separarli. Solitamente si tratta di altre persone che vogliono uno dei due tutto per sé. Beautiful, anticipazioni americane: HOPE vede il bacio tra LIAM e STEFFY, lui ne è dispiaciuto ma… Questo è il destino toccato a THOMAS e Steffy Forrester, incapaci di dimenticare i rispettivi ex. In particolare il maggiore dei due fratelli, appreso di un momento di crisi tra HOPE e LIAM, ha mosso alcuni elementi che, effettivamente, hanno finito per far andare le cose proprio come sperava. Ma andiamo con ordine, partendo dalle ... Leggi la notizia su tvsoap

Bandiconcorso : #15gennaio #anticipazioni #anticipazioniamericane #Liam bacia #Steffy e #Hope vede tutto - infoitcultura : Beautiful, Una Vita e Il Segreto: ecco cosa succede mercoledì 15 gennaio, anticipazioni - infoitcultura : Beautiful anticipazioni puntata 16 gennaio 2020: Phoebe arriva a Malibu -