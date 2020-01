Basket, Trento travolta a domicilio dal Partizan Belgrado nelle Top 16 di EuroCup 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Dolomiti Energia Trento viene travolta a domicilio dal Partizan Belgrado nella seconda giornata delle Top 16 di EuroCup 2020: il punteggio finale di 58-83 è inequivocabile. Tra i serbi vanno a segno tutti gli effettivi, tra i quali gli unici in doppia cifra sono Rade Zagorac e Marcus Paige, entrambi a quota 11 punti; per l’Aquila una prestazione da dimenticare velocemente. Il cammino europeo si fa ora molto difficoltoso per i trentini, ultimi nel girone F (0-2), mentre il sodalizio di Belgrado bissa il successo interno contro la Virtus Bologna e rafforza il primato nel raggruppamento. Il Partizan inizia il match mettendo subito in chiaro che è venuto alla BLM Group Arena per prendersi la vittoria e confermarsi in testa alla classifica. La fase offensiva della squadra allenata da Andrea Trinchieri è estremamente brillante: Thomas segna e distribuisce assist, Zagorac e Paige ... Leggi la notizia su oasport

