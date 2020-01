Basket, Sassari domina contro Torun e vola agli ottavi della Champions League 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Missione compiuta dalla Dinamo Sassari, che domina contro il Polski Cukier Torun e si qualifica per gli ottavi di finale della Basketball Champions League con tre gare d’anticipo. La squadra di Pozzecco si è imposta con un perentorio 91-71 al termine di un match che ha visto i sardi allungare in maniera decisiva nel terzo quarto, per poi gestire comodamente il vantaggio negli ultimi dieci minuti. Sensazionale doppia doppia per Dyshawn Pierre, che mette a referto 16 punti e addirittura 19 rimbalzi. Grande prova anche da parte di Michele Vitali, miglior marcatore della Dinamo con 20 punti. In doppia cifra chiude anche Curtis Jerrells con 16 punti. Al Torun non bastano i 20 punti di Chris Wright e i 14 di Alade Aminu. Subito tripla di Michele Vitali in apertura di match ed è proprio l’italiano a guidare l’allungo iniziale (12-5). Ratajczak avvicina i polacchi fino al -1, ... Leggi la notizia su oasport

