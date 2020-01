Basket, Ragusa vince con Costa Masnaga e chiude prima il girone d’andata della Serie A1 femminile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) vince, come da pronostici, il Passalacqua Ragusa il recupero di Serie A1 femminile, batte il Costa Masnaga e, così, chiude il girone d’andata in primo posto, affiancando in classifica Schio. Una vittoria importante in chiave Coppa Italia, con le siciliane che affronteranno ai quarti di finale la Pallacanestro Vigarano. Quarti di Coppa Italia che, dunque, saranno Ragusa-Vigarano, Schio-Empoli, Lucca-San Martino di Lupari e Venezia-Sesto San Giovanni. Resiste cinque minuti la diga del Costa Masnaga a Ragusa, ma dopo aver preso le misure le padrone di casa allungano decise. Dopo il 10-9 della prima parte del tempo, infatti, Ragusa alza il livello in difesa e migliora le percentuali e chiude il primo quarto già avanti 23-11. E la musica non cambia a inizio ripresa e le padrone di casa chiudono subito il discorso scappando via sul 33-11, con la Romeo e la Walker a fare la differenza ... Leggi la notizia su oasport

