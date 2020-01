Basket, la Virtus Bologna batte il Darussafaka in EuroCup: prima vittoria nella Top16 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Doveva vincere la Virtus Bologna nella seconda giornata della seconda fase dell’EuroCup e, al Paladozza, Teodosic e compagni non falliscono, anche se soffrono più del dovuto contro il Darussafaka, battuto 83-72. Le percentuali al tiro basse – con un 4/23 da tre punti – vanificano l’ottimo lavoro difensivo della squadra di casa, che non riesce dunque mai a dare la spallata decisiva e deve lottare fino alla fine per portare a casa la prima vittoria nella Top 16. È un avvio tragico quello del Darussafaka al Paladozza questa sera. Serve uno scivolone di Teodosic dopo quasi sei minuti di gioco per vedere il primo canestro dal campo per i turchi, che iniziano con uno 0 su 10 grazie alla solita ottima difesa della Virtus. Bologna che fatica a trovare il canestro dalla lunga distanza, ma un Gamble perfetto sotto canestro permette un break da 15-4 prima del primo timeout ... Leggi la notizia su oasport

BarForzaBologna : BASKET-EUROCUP VITTORIA DELLA VIRTUS SEGAFREDO 83-72 contro i turchi del Darüssafaka Tekfen Istanbul. Partita dura… - Pianeta_Basket : LIVE Eurocup - Top 16: la Virtus Bologna riceve il Darussafaka 3° quarto 23' - SassiLive : BASKET, UNDER 18 PUGLIA, VIRTUS MATERA PIEGA LECCE AL PALALANERA -