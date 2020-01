Basket. La Gevi Napoli cade in trasferta: l’Orlandina si impone 72-63 (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Gevi Napoli Basket perde nel turno infrasettimanale di Serie A2 Old Wild West con il risultato di 72-63. La Gevi Napoli Basket torna a casa con una sconfitta nel turno infrasettimanale di Serie A2 Old Wild West. Al PalaFantozzi di Capo d’Orlando l’Orlandina si impone con il punteggio di 72-63 sugli azzurri. Questo il commento di coach Pino Sacripanti in conferenza stampa: “E’ stata una partita molto dura, l’Orlandina ha difeso con grande aggressività. Non siamo stati minimamente pericolosi dall’arco dei tre punti. Siamo stati sterili in fase offensiva, Sherrod ci ha tenuto a galla in una partita in cui la forza fisica ha avuto grande importanza. Avremmo dovuto servire Brandon con più insistenza. In certi momenti siamo riusciti a muoverla e a trovare delle soluzioni ma dal perimetro è stata una serata storta. Serviva un po’ di cinismo in più nei momenti cruciali, senza prendere i ... Leggi la notizia su 2anews

Pianeta_Basket : A2 - La Gevi Napoli cade in trasferta: l'Orlandina si impone - sportli26181512 : #CuoreNapoliBasket LIVE – Orlandina Basket-Gevi Napoli Basket, segui con noi la diretta del match: LIVE – Orlandina… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: Basket, Gevi Napoli a Capo d'Orlando, Sacripanti: 'Trasferta delicata' -