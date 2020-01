Bambola transgender in vendita scatena il caos sui social: volto femminile e genitali maschili (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si è scatenato un putiferio in Russia e sui social dopo la scoperta di una Bambola transgender venduta in un negozio di giocattoli Un giocattolo ha scatenato un’ondata di indignazione sui social senza precedenti. Si tratta della prima Bambola per bambini transgender, in vendita nel negozio ‘Planeta Igrushek’ (Il pianeta dei giocattoli), nella città siberiana … L'articolo Bambola transgender in vendita scatena il caos sui social: volto femminile e genitali maschili NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

RobertoSalvi989 : RT @SYuliaSalazar: Questa non è libertà, non è educazione, non è civiltà, non è essere dalla parte dei gay o coloro che hanno deciso di cam… - ubikurbs : RT @PaolaG33615701: @IReazionario Qui abbiamo un'altra testimonianza dell'Occidente libero e felice. La bambola transgender per bimbi felic… - Raffael25444592 : RT @SYuliaSalazar: Questa non è libertà, non è educazione, non è civiltà, non è essere dalla parte dei gay o coloro che hanno deciso di cam… -