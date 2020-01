Baby Yoda, in arrivo l’irresistibile peluche della star di The Mandalorian (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Durante l’ICR Conference di Orlando è stato annunciato l’arrivo sul mercato dell’atteso peluche di Baby Yoda, realizzato dalla celebre azienda Build-A-Bear Sin dal primissimo momento in cui è apparso sullo schermo, è stato impossibile resistere alla dolcezza dei suoi occhi scrutatori, delle orecchie giganti e del modo in cui chiedeva di essere preso in braccio. … L'articolo Baby Yoda, in arrivo l’irresistibile peluche della star di The Mandalorian proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

