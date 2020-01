Azerbaigian, Ministro Energia: con Italia cooperazione strategica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (askanews) – Il 14 gennaio a Roma si è svolta la Quinta Sessione della Commissione Intergovernativa tra Italia e Azerbaigian sulla cooperazione Economica, presieduta dal sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, insieme al Ministro dell’Energia di Baku, Parviz Shahbazov. Che in un’intervista ad askanews al termine di questo appuntamento, parla degli importanti incontri istituzionali avuti. “Siamo arrivati qui a Roma con la delegazione dell’Azerbaigian, per partecipare alla Quinta Sessione della Commissione Intergovernativa tra Italia e Azerbaigian sulla cooperazione Economica. Italia e Azerbaigian hanno un intensa collaborazione in molti settori: politica, economia, cultura. Quindi abbiamo discusso un certo numero di dossier, tra cui la cooperazione bilaterale. Il risultato di questa riunione è stato la firma del protocollo della ... Leggi la notizia su notizie

