Avete mai visto l’ex moglie di Paolo Ruffini? Ecco chi è l’attrice Claudia Campolongo [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Paolo Ruffini e il successo de La Pupa e il Secchione e viceversa La scorsa settima ha preso al via la nuova stagione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Quest’anno il reality show è stato affidato a Paolo Ruffini e la giunonica Francesca Cipriani. In attesa del secondo appuntamento possiamo dirvi che l’esordio ha riscosso un grandissimo successo d’ascolto superando anche Canale 5. Il conduttore viene da una difficile separazione, ovvero quella dalla compagna Diana Del Bufalo, ex di Amici. Ma prima di conoscere l’attrice nata nel talent show di Maria De Filippi, l’artista toscano era sposato con Claudia. Chi è Claudia Campolongo? Per chi non lo sapesse, Claudia Campolongo per anni è stata la moglie di Paolo Ruffini. Come quest’ultimo anche lei è un’attrice, regista e soprattutto comica. I telespettatori sicuramente la ricorderanno nel suo ... Leggi la notizia su kontrokultura

