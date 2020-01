Avete mai visto il papà di Francesco Totti? Ecco chi è Enzo [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una carriera davvero lunga e piena di successi quella di Francesco Totti, considerato uno dei giocatori italiani più forti di sempre. Di lui conosciamo davvero tutto, ma non sono in molti ad aver visto il suo papà, Enzo, il suocero di Ilary Blasi. Ecco chi è Enzo, il papà di Francesco Totti FOTO Il signor Enzo è il papà di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma e quindi il suocero di Ilary Blasi. Di lui si sa davvero pochissimo, solo in un’unica occasione si è lasciato andare ad una dichiarazione davvero incredibile che ha lasciato tutti senza parole. In una vecchia intervista, infatti, gli è stato chiesto come mai non avesse avuto altri figli ed Enzo ha risposto che ne aveva altri sparsi per la Capitale! Insomma, la simpatia è la caratteristica principale della famiglia Totti-Blasi. Qualche anno fa l’uomo ha avuto dei seri problemi di salute, venne colpito da un infarto e ... Leggi la notizia su velvetgossip

