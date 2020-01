Avete mai visto dove vive ClioMakeUp? Appartamento nel cuore di Brooklyn [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Clio Zamatteo, conosciuta come ClioMakeUp, è una delle più popolari truccatrici professionali. Attraverso il suo blog, Clio è diventata in pochissimo tempo una delle blogger più apprezzate del web. Da qualche anno vive in America, precisamente a Brooklyn, nel cuore di New York. Un incantevole Appartamento di 3 piani, che la youtuber condivide con il marito Claudio, e la figlia Grace, e i suoi gatti. Ecco dove vive Clio Zamatteo FOTO Classe 1982, Clio Zammatteo è originaria di Belluno ma si è trasferita a New York per seguire il proprio marito, Claudio Midolo ed è lì che ha avuto inizio la sua avventura come make up artist, caricando i tutorial dei suoi trucchi su Youtube. In meno di un anno, i suoi video diventano virali e seguitissimi da milioni di donne, consacrando Clio a vera e propria imprenditrice. Nel 2017 è nata Grace e nel 2019 Clio ha annunciato sui social di aspettare ... Leggi la notizia su velvetgossip

beppe_grillo : Avete mai visto che molte volte le panchine nei parchi o nelle piazze sono spesso distanti dalle altre panchine? Ci… - GrandeFratello : Barbara Alberti... come non l'avete mai vista ?????? #GFVIP - papaverorosa : RT @andrew_mella: Avete mai preso un 29 (ventinove) all’università? -