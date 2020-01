Avellino, via libera per il mercato: ad ore il dispositivo ufficiale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Fumata bianca per il mercato dell’Us Avellino 1912. Al momento manca ancora l’ufficialità da parte della FIGC, ma il club guidato dal presidente Izzo ha ottenuto il via libera per operare sul mercato. Accolta, dunque, la tesi presentata dall’avvocato Chiacchio in sinergia con il commercialista De Vita e l’amministratore delegato Polcino. Società che dunque potrà tornare operativa sul mercato. Il primo passaggio riguarderà il tesseramento di Bertolo, ma nei prossimi giorni sono attesi altri rinforzi per rimpinguare la rosa a disposizione di Capuano. Il mercato era stato temporaneamente bloccato dalla Figc a causa della mancata presentazione, entro il 30 settembre scorso, di una serie di documenti da parte della vecchia proprietà L'articolo Avellino, via libera per il mercato: ad ore il dispositivo ufficiale proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

