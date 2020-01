Avellino, Silvestri in giornata i risultati degli esami: si teme lungo stop (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La truppa di Ezio Capuano, dopo il pareggio con la Vibonese, è tornata in campo nel pomeriggio di ieri. All’orizzonte c’è un trittico durissimo. Domenica l’Avellino affronterà il Teramo, mercoledì il Catania (fischio d’inizio ore 15) e poi il Picerno. Un mini tour de force che dirà verosimilmente le ambizioni della squadra irpina. All’appuntamento in terra marchigiana l’Avellino ci arriverà in piena emergenza. All’appello mancherà De Marco per squalifica e Silvestri fermo ai box. Il centrocampista scuola Genoa, dopo aver lasciato il campo dopo appena 17′ minuti domenica, dopo un primo controllo effettuato dal medico sociale Gennaro Esposito è stata evidenziata una sospetta lesione meniscale con interessamento del crociato anteriore. Nelle prossime verrà comunicato il risultato degli esami ... Leggi la notizia su anteprima24

