Avellino, infortunio Silvestri: ecco gli esiti dell’esame e i tempi di recupero (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Gli esami medico-strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista Marco Silvestri hanno confermato la diagnosi effettuata in prima istanza dallo staff medico dell’Us Avellino. L’rmn ha infatti evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale, con una distrazione del legamento collaterale mediale. L’atleta necessità di intervento chirurgico per la ricostruzione del LCA e sutura del menisco mediale. I tempi di recupero sono stimati tra i cinque ed i mesi mesi. L'articolo Avellino, infortunio Silvestri: ecco gli esiti dell’esame e i tempi di recupero proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

