Autostrade "arruola" 5 costituzionalisti per smontare la revoca. Al Cdm di venerdì solo un'informativa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Quando poco prima delle tre del pomeriggio di giovedì Massimo Schintu, direttore generale di Aiscat - la casa madre delle società che hanno in mano le concessioni autostradali - si presenterà nella sala Mappamondo di Montecitorio per essere ascoltato dai deputati delle commissioni competenti, non sarà solo. Con lui ci saranno cinque costituzionalisti di primissimo livello. Pronti a tuonare contro le norme sulle concessioni cambiate dal governo con il Milleproroghe. Diranno che sono incostituzionali. Di più: possono essere contestate davanti al Tar, in tempi brevi. Passa anche da qui la strategia di Autostrade per smontare il lavoro che il governo sta tirando su per arrivare a una decisione sulla revoca. Un lavoro caotico perché l’esecutivo è diviso: i 5 stelle sono per lo stop ai Benetton, Renzi tuona contro. Il Pd oscilla tra il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

