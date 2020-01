Automobilista incivile getta bottiglia dal finestrino, bimbo di 1 anno gliela restituisce [VIDEO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La lotta contro la plastica, la spazzatura e i cambiamenti climatici è tra le lotte più importanti a livello mondiale, Greta thunberg con le sue campagne di sensibilizzazione, per l’emergenza climatica. Ha fatto si che tutti si mobilitassero per fare qualcosa per il pianeta terra. #VIDEO ALLA FINE DELL’ARTICOLO In molti anche volti noti del mondo dello spettacolo, ci hanno messo la faccia attivandosi in prima persona nel cercare di fare del loro meglio nel ripulire i luoghi più contaminati dalla plastica, ad esempio Piero Pelù ha avviato una vera campagna per la pulizia di spiagge. (Continua…) Ma purtroppo ci sono sempre persone che se ne fregano del pianeta, della plastica e della sporcizia, continuando a fare i loro porci comodi continuando a contaminare luoghi e mari. Ma l’episodio di cui vi sto parlando, è una piccola lezione ... Leggi la notizia su howtodofor

