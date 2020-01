Australia, gli incendi visti dallo spazio. Le foto di Luca Parmitano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mesi di incendi in Australia hanno prodotto un'immensa nube di cenere che Luca Parmitano ha fotografato dalla Stazione spaziale internazionale. L'astronauta italiano, comandante della Stazione, ha scattato e pubblicato su Twitter alcune immagini (la foto in apertura di pezzo, invece, è d'archivio) che mostrano gli effetti degli incendi in Australia ben visibili dal laboratorio orbitante. «Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto», scrive Parmitano su Twitter. https://twitter.com/astro Luca/status/1216679799164456961E anche sulla sua Facebook fa vedere immagini analoghe, con l'aria satura di fumo, commentate con le parole «vite, speranze e sogni ridotti in cenere». https://it-it.facebook.com/AstronautLucaParmitano/photos/a.150471841793384/1402107006629855/?type=3&theaterNon è la prima volta ... Leggi la notizia su gqitalia

ESA_Italia : Gli incendi in #Australia visti dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le immagini di @astro_luca e compagni di eq… - enpaonlus : Australia: gli abbracci infiniti del canguro Abi ai volontari che lo hanno salvato - Corriere : Australia, verdure dagli elicotteri per gli animali in fuga dai roghi -