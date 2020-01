Aumento del livello marino: al via la 2ª fase progetto europeo SAVEMEDCOASTS (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si terrà oggi, 15 gennaio, nella Sede di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) l’incontro tra i partner che darà ufficialmente il via alla seconda fase operativa del progetto europeo SAVEMEDCOASTS, partita lo scorso 2 dicembre 2019. Obiettivo del progetto, prevenire gli effetti dell’Aumento del livello marino globale per la fine di questo secolo, causato dai cambiamenti climatici. SAVEMEDCOASTS-2 (Sea Level Rise Scenarios along the Mediterranean Coasts-2), prosegue quindi le attività del precedente progetto SAVEMEDCOASTS realizzato fra il 2017 e il 2019, ed è nuovamente coordinato dall’INGV con finanziamenti erogati dalla European Union Humanitarian Aid and Civil Protection (DG-ECHO) per il biennio 2019-2021, proponendosi come sostenitore della protezione civile europea nella valutazione dei rischi costieri “Tra le attività previste dal progetto”, spiega ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

