"Attenti alle false offerte di lavoro online". I consigli della Polizia Postale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Polizia Postale avverte: attenzione alle offerte di lavoro false su internet. Sono tante le proposte di lavoro fraudolente sul web che cercano di ingannare gli utenti per ottenere denaro o usare in maniera illecita i dati personali dell’utente, ignaro dello scopo reale dell’annuncio. Un esempio recente che fa la Polizia Postale riguarda “annunci di lavoro come ‘corriere\magazziniere’, in cui, al cittadino che aderisce alla ‘proposta di lavoro’, viene richiesto l’invio tramite email dei documenti di identificazione e delle coordinate bancarie”. Il rischio per gli utenti è quello di “ritrovarsi coinvolto, a sua insaputa, in acquisti di beni o in truffe e-commerce o in riciclaggio di denaro provento di attività illecite”.Nell’ultimo periodo, secondo gli agenti, ci sarebbe stato un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

