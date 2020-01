Atalanta, Gasperini: “Tifosi della Fiorentina maleducati e cafoni, loro sì che sono dei figli di p…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “L’atteggiamento del pubblico viola verso di me? Io non ho mai insultato nessuno. Oggi ero carico al massimo per la mia squadra ma mi sono preso più volte di figlio di p…Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti. loro sì che sono figli di p…Si tratta di maleducazione e cafonaggine, oltre che di un insulto pesante da affrontare”. L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è durissimo nei confronti dei tifosi della Fiorentina. Non le ha mandate a dire in conferenza stampa al termine del match perso dai bergamaschi a Firenze.L'articolo Atalanta, Gasperini: “Tifosi della Fiorentina maleducati e cafoni, loro sì che sono dei figli di p…” CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

