Atalanta, Gasperini: «La squadra era affaticata. Su Caldara…» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. Le sue parole. MATCH – «La squadra mi sembrava affaticata ma forse non aveva recuperato dalla partita di Milano e non andava nel modo abituale. Potevamo vincere, ma la Fiorentina aveva più energie di noi». CALDARA – «Caldara? È stato propositivo, anche se abbiamo sbagliato qualche gol troppo facile. Pensavo fosse più indietro fisicamente, non giocava da tanto. Nei primi allenamenti l’ho visto bene e oggi ha detto una buona partita, secondo me è stato positivo». FIORENTINA – «Dopo il pareggio pensavamo di poterla vincere, ma la Fiorentina ha saputo portare a casa il successo. Nel primo tempo abbiamo creato anche senza Gomez, Ilicic e ... Leggi la notizia su calcionews24

