Astaldi, il comitato obbligazionisti chiama a raccolta tutti in vista dell’assemblea: “Ecco i costi, chi e come può aderire” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il comitato obbligazionisti di Astaldi si prepara alla battaglia nell’adunanza dei creditori. E chiama a raccolta tutti i soggetti interessati ad una partita delicata in cui non sono mancati colpi di scena come l’indagine per corruzione della procura di Roma. Benché non sia ancora stata fissata una data, i bondholder dell’azienda specializzata in appalti di grandi opere sanno bene che l’appuntamento dovrà tenersi almeno 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori prevista per il 26 marzo. Ecco perché, nell’ultima assemblea, il comitato obbligazionisti Astaldi ha deciso di aprire a nuovi potenziali iscritti che non sono convinti della proposta di concordato presentata da Salini-Impregilo. Ma chi può iscriversi al comitato? Quanto costa? E a chi bisogna rivolgersi? Possono aderire all’associazione tutti i bondholder Astaldi che potranno votare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

