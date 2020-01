Ascolti Tv martedì 14 gennaio, vince la Coppa Italia, Pupa e Secchione tallona New Amsterdam (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ascolti Tv martedì 14 gennaio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Inter – Cagliari – Rai 1 – 4.233 milioni e 16.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln New Amsterdam 2 1a Tv – Canale 5 – 2.435 milioni e 12% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La Pupa e il Secchione e viceversa – Italia 1 – 2.179 milioni e 11% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Amore cucina e Curry – Rai 2 – 1.577 milioni e 6.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % dimartedì – La7 – 1.460 milioni e 6.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Fuori dal coro – Rete 4 – 1.095 milioni e 5.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Cartabianca – Rai 3 -1.084 milioni e 5.1% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Il ... Leggi la notizia su dituttounpop

