Artigianato, il bilancio della Cna di Salerno tra buropazzia e numeri in crescita (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 8 minuti Salerno – Nell’anno della “buropazzia”, iniziato con la fatturazione elettronica e conclusosi con il caos Radon, la Cna di Salerno ha consolidato il suo ruolo di eccellenza e supporto alle imprese artigiane della provincia di Salerno che scelgono di affidarsi all’associazione di categoria per chiedere aiuto e districarsi nei meandri delle nuove norme e degli iter amministrativi. Un dato confermato dai numeri, come evidenziato nella conferenza stampa di bilancio questa mattina: la Cna di Salerno è tra le prime a livello nazionale, per risultati ed associati, secondo una classifica nazionale della Cna che pone la territoriale di Salerno al 13esimo posto in Italia e tra le 29 premiate a livello nazionale per numero di adesioni nell’evento “Cna davanti a tutti”, la prima giornata dedicata alle adesioni al sistema. “Grazie alle imprese, ai nostri ... Leggi la notizia su anteprima24

