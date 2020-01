Arresti per omicidi e mafia a Belmonte Mezzagno, anche il capo Francesco Tumminia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Operazione antimafia contro la famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno. Nel corso del blitz dei Carabinieri del comando provinciale di Palermo è stato arrestato Salvatore Francesco Tumminia, ritenuto il nuovo capo del clan Belmontese. L’uomo era tornato libero da poco tempo dopo essere stato arrestato nel corso dell’Perseo del dicembre 2008. Francesco Tumminia gestiva il pizzo, si infiltrava nelle istituzioni della città e si poneva come punto di riferimento per la risoluzione dei problemi cittadini. Gli investigatori hanno iniziato a investigare dopo l’omicidio di Vincenzo Greco. Si trarra solo del primo dei atti di sangue che fecero seguito all’Operazione Cupola 2.0 del 4 dicembre 2018, e consentirono di ricostruire parte dell’organigramma della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno. I Carabinieri individuarono i vertici l’arresto di Salvatore Sciarabba e ... Leggi la notizia su direttasicilia

