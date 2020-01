Ardea, ANBI: rimossi ingombranti con consorzio bonifica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Rifiuti di ogni tipo che, oltre a deturpare l’ambiente, potevano rappresentare un rischio per la salute pubblica e un disagio per i residenti, nonche’ un concreto ostacolo al regolare deflusso delle acque. Sono quelli che le squadre degli operai del consorzio di bonifica Litorale Nord (Pratica di Mare) hanno rimosso nei giorni scorsi dalla localita’ del Collettore Q delle Acque Alte, Bacino Le Salzare, piu’ precisamente lungo via delle Mente e via delle Acque Alte, comune di Ardea. Tonnellate di rifiuti ingombranti. Materassi, pneumatici, frigoriferi, divani, armadi e sacchi pieni di immondizia abbandonati sul terreno e, addirittura, gettati nell’alveo del canale, con il risultato che i cumuli facevano da tappo in corrispondenza degli attraversamenti stradali. L’intervento di pulizia, concordato con il direttore esecutivo del Contratto ... Leggi la notizia su romadailynews

