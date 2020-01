Antonella Elia su Elisa De Panicis: “È una pornostar, la dà a tutti”, scoppia la lite al GF Vip 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non c'è pace per Elisa De Panicis. Dopo le frasi che hanno portato alla squalifica di Salvo Veneziano dal 'Grande Fratello Vip 2020', anche Antonella Elia ha fatto delle osservazioni che l'influencer non ha affatto gradito. La showgirl ha definito Elisa una "pornostar" e l'ha accusata di avere avuto una relazione con due ragazzi della casa: Andrea Denver e Ivan Gonzalez. Leggi la notizia su fanpage

trash_italiano : Antonella Elia in 2 giorni: - attacco a Pechino Express - attacco a Fedez e Chiara - attacco a Milly Carlucci - at… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… -