Antonella Elia | avete mai visto il compagno? Chi è Pietro Delle Piane

Grande Fratello Vip - Antonella Elia critica Clizia : “Sei un’ipocrita” : Clizia Incorvaia gelata da Antonella Elia del GF Vip: “Io non ti credo” Ieri sera il Grande Fratello Vip ha voluto che i concorrenti giocassero a un gioco particolarmente cattivello. Difatti a tutti è stata data una busta in cui al suo interno c’era un aggettivo che doveva descrivere un inquilino vip. Nella busta di Antonella Elia c’era il termine ‘ipocrita’. Un aggettivo che la showgirl ha pensato bene di ...

Antonella Elia e il doloroso rimpianto di non essere mai diventata mamma : Pochi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed Antonella Elia mette già a nudo le sue debolezze. Dopo una prima crisi del week end, in cui ha messo in discussione la sua capacità di proseguire con il gioco del reality, nel daytime di ieri si è lasciata sopraffare da un momento di sconforto. È stato allora che l’ex valletta di Mike Bongiorno ha voluto fare ai suoi coinquilini una dolorosa confessione. La Elia ha parlato ad ...

Grande Fratello Vip - lite tra Antonella Elia e Elisa De Panicis : “È una pornostar - la dà a tutti”. “Porti il perizoma. Alla tua età si portano le mutande” : Dopo una prima settimana di rodaggio, il clima nella casa del Grande Fratelllo Vip inizia a farsi scoppiettante, con la prima lite tra due concorrenti. Si tratta di Antonella Elia e Elisa De Panicis (protagonista delle frasi sessiste pronunciate da Salvo Veneziano) che in un acceso diverbio si sono scambiate parole di fuoco. Tutto è iniziato quando Michele Cucuzza ha chiesto Alla Elia di definire tutti i concorrenti con una parola sola e lei ha ...

