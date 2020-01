Antitrust multa Eni per messaggi pubblicitari ingannevoli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Antitrust, multa da cinque milioni a Eni per messaggi pubblicitari ingannevoli sulle qualità del Diesel+, presentato come prodotto green. L’Antitrust multa Eni per cinque milioni di euro per messaggi pubblicitari ingannevoli legati alle qualità del Diesel +. Antitrust, multa da 5 milioni a Eni per messaggi pubblicitari ingannevoli Eni ha ricevuto una multa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pubblicità ingannevole sul Diesel+. Nei messaggi pubblicitari del prodotto sarebbero stati promossi dei vanti ambientali che non sarebbero fondati a un’analisi del carburante. Eni dovrà pagare una sanzione da cinque milioni di euro ma, come evidenziato dall’Antitrust, ha accettato di interrompere la campagna pubblicitaria in questione. Inoltre per la promozione dei carburanti in questione non sarà più adottata la dicitura green. Fonte ... Leggi la notizia su newsmondo

