Anticipazioni Uomini e donne trono over, Maria De Filippi mette alle strette Armando Incarnato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Armando Incarnato è ancora protagonista della puntata di Uomini e donne del trono over in onda mercoledì 15 gennaio su Canale 5 alle 14.45. Dopo l’acceso diverbio avuto con Roberta Di Padua e con Gianni Sperti nell’appuntamento trasmesso martedì 14 gennaio, il cavaliere è chiamato a rendere conto alla padrona di casa Maria De Filippi e al programma (ma chiaramente anche al pubblico da casa che segue con passione le vicende dei protagonisti) di una segnalazione che lo riguarda. La segnalazione su Armando Incarnato Come si evince dalla clip di Anticipazioni della puntata odierna diffusa sul sito di Witty, infatti, Maria De Filippi si rivolge ad Armando Incarnato con queste parole: “Barbara ha tirato fuori questa ragazza che continua a telefonare, Gianni anche, Veronica anche, tu hai sempre detto che con questa ragazza non hai nulla a che vedere, giusto?“. Messo ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

