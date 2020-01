Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani sfilerà in costume? VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Uomini e Donne Anticipazioni, Tina Cipollari: “Gemma Galgani in bikini?” Il terzo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne sarà all’insegna della passione. Per chiudere il cerchio sul filone senior della trasmissione, Maria De Filippi proporrà la sfida in passerella con la sfilata delle dame sul tema “la sensualità”. Gli animi si accenderanno a Uomini e Donne e la signore del parterre sfodereranno una serie di outfit provocanti. Anche Gemma Galgani non si tirerà indietro. La dama di Torino sfilerà in costume? Gianni Sperti e Tina Cipollari ipotizzeranno che Gemma Galgani possa sfoggiare il costume da bagno in studio. La bionda opinionista chiederà infatti alla conduttrice: “Gemma in costume è un evento. Che Gemma si presenterà in bikini?”. Le Anticipazioni di Uomini e Donne di oggi non mostrano la risposta della conduttrice di ... Leggi la notizia su lanostratv

