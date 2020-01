Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 15 Gennaio: ecco cosa accadrà (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di mercoledì 15 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Dopo il pericoloso scontro in cui Fraile ha perso la vita, gli indizi trovati sulla scena danno lui come responsabile di tutti gli sciagurati attentati avvenuti nell’ultimo periodo. A quanto pare, era tutto un piano del Mesia che aveva scritto una falsa lettera di congedo da parte del Sindaco, in cui sembrava l’uomo confessasse di essere responsabile della morte di Maria Elena e della povera Adela. Carmelo è in degenza in totale stato di incoscienza. Intanto, Irene e Severo, così come Francisca e Raimundo, indagano fianco a fianco per smascherare Fernando. Anticipazioni Il Segreto di oggi mercoledì 15 Gennaio: Maria continua ... Leggi la notizia su velvetgossip

