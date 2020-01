Annamaria Sorrentino, non fu suicidio: cosa è emerso dall’indagine sul marito Paolo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Annamaria Sorrentino, l'ex miss non udente morta cadendo dal terzo piano in una casa vacanze a Parghelia, lo scorso agosto, fuggiva da un'aggressione del marito. Paolo Foresta oggi è indagato per omicidio preterintenzionale per aver causato la morte della giovane moglie. "Annamaria schizzava come un proiettile, voleva salvarsi la vita e invece l'ha persa", dice a Fanpage.it l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Sorrentino. Leggi la notizia su fanpage

