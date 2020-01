Anna Falchi, il matrimonio da favola però oggi Andrea non vive nella stessa casa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ospite a Vieni da me, Anna Falchi parla del matrimonio con Ricucci e del bellissimo rapporto con Andrea Ruggieri, con il quale sta da nove anni ma vivono ancora separati Intervistata a Vieni da me, il programma pomeridiano di Caterina Balivo condotto su Rai 2, Anna Falchi si racconta e confessa dettagli inediti della sua vita. E’ inevitabile qualche dettaglio sul suo matrimonio da favola con Stefano Ricucci, ormai fallito da tempo. L’attrice racconta che quel matrimonio è durato troppo poco, e forse per questo si è stancata e dopo le brutte vicende accadute lo ha lasciato. Da quel giorno non ha mai più pronunciato un sì, e anche dopo nove anni di fidanzamento con Andrea Ruggeri vivono ancora in case separate. Proprio così, i due insieme vanno d’accordissimo, ma ancora oggi non abitano nella stessa casa. Anna Falchi ha confermato di non convivere con la sua dolce metà, ma che tra loro ... Leggi la notizia su kontrokultura

