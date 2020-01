Animali: rinoceronte bianco del Nord, terzo embrione speranza contro l’estinzione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un nuovo embrione aumenta le speranze di salvare dall’estinzione il rinoceronte bianco del Nord. Dopo i primi due – prodotti in settembre utilizzando ovociti delle uniche due femmine rimaste in vita (Najin e Fatu, ultime sopravvissute della specie) e sperma congelato di maschi deceduti – nei giorni immediatamente successivi al Natale ne è stato ottenuto un terzo, vitale, che oggi viene conservato in azoto liquido insieme agli altri. Il prossimo passo sarà tentare una gravidanza surrogata, probabilmente già quest’anno, impiegando come ‘utero in affitto’ quello di una femmina di rinoceronte bianco del Sud. E’ l’università di Padova, in una nota diffusa oggi, ad aggiungere l’ulteriore tassello del progetto internazionale ‘BioRescue‘: un’impresa fra i cui protagonisti spicca l’italiano Cesare Galli, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

