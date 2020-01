Andria, bimba di 10 anni investita sulle strisce all’uscita da scuola: è grave. Malore per la mamma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Incidente oggi ad Andria, in provincia di Bari: una bambina di 10 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce all'uscita da scuola. Trasferita in codice rosso all'ospedale Bonomo, le sue condizioni sarebbero gravi. Anche la mamma, che ha assistito alla scena, ha avuto un Malore. Leggi la notizia su fanpage

