Andria, bimba di 10 anni investita fuori da scuola: è grave (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Brutto incidente oggi ad Andria, in Puglia. Una bimba di 10 anni è stata investita da un’ auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali all’uscita di scuola. La piccola è stata trasferita in codice rosso presso l’ospedale Bonomo. Le sue condizioni risultano gravi. La mamma che ha assistito alla scena, ha avuto un malore. Un grave incidente è accaduto oggi, mercoledì 15 gennaio, intorno alle 14.00 ad Andria, in Puglia vicino ad una scuola nella periferia della città. La bambina di 10 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’uscita di scuola. Immediatamente la piccola è stata trasportata da un’ambulanza del 118 in codice rosso presso l’ospedale Bonomo della cittadina pugliese. Poco dopo è stata soccorsa anche la ... Leggi la notizia su bigodino

