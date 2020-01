Andria, bambina di 10 anni investita all’uscita da scuola: è grave (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una bambina di 10 anni è stata investita all’uscita da scuola ad Andria. La piccola è in gravi condizioni. Malore per la madre. Andria – Ancora sangue sulle strade italiane. Nel primo pomeriggio di mercoledì 15 gennaio 2020 una bambina di 10 anni è stata investita ad Andria mentre usciva da scuola. Le condizioni della piccola sono molto gravi con i medici che non hanno sciolto la prognosi. Sotto shock la madre che ha assistito alla tragedia. Nelle prossime ore potrebbe essere ascoltata dagli inquirenti per cercare di ricostruire meglio la dinamica di quanto accaduto. Fermato il conducente della macchina colpevole dell’investimento. L’uomo si è fermato a prestare soccorso. bambina investita da un’auto ad Andria E’ sfuggita dalla mano della madre mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. E’ questa la prima ricostruzione ... Leggi la notizia su newsmondo

