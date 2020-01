Andreste a vederlo il concerto dell’ologramma di Whitney Houston? Lo spettacolo arriva in Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il concerto dell'ologramma di Whitney Houston arriva in Italia a marzo. Si chiama "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram" lo spettacolo che il 23 marzo andrà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano e vedrà protagonista, appunto, una versione ricostruita della cantante americana. Leggi la notizia su fanpage

