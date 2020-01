Andrea Zappia (Sky) nuovo Consigliere non esecutivo di FinecoBank (Di mercoledì 15 gennaio 2020) FinecoBank comunica che il Consiglio di Amministrazione ha cooptato nella riunione odierna ai sensi dell’art. 2386 c.c. e 13 dello Statuto sociale –previo parere favorevole del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità e approvazione del Collegio Sindacale – il Sig. Andrea Zappia quale nuovo Consigliere non esecutivo della Società, in sostituzione della Sig.ra Manuela D’Onofrio, dimessasi in data 10 maggio 2019. Il curriculum... Leggi la notizia su digital-news

