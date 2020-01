Andrea Vianello:"Dopo l'ictus mi sentivo deturpato. Non potevo più pronunciare il nome dei miei figli" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Ho avuto paura di non pronunciare più il nome dei miei figli”. A confessarlo è il giornalista Andrea Vianello, che torna a raccontare sul Corriere della Sera il dramma vissuto Dopo l’ictus che l’ha colpito il 2 febbraio 2019 e che per mesi gli ha impedito anche di scrivere e leggere. A chi gli chiede cosa significhi per un personaggio televisivo non riuscire più ad articolare le parole, Vianello risponde:“Significa sentirsi sfigurato. È stato come se mi avessero deturpato il volto. È questo il rischio peggiore quando si è vittime di un ictus: sentirsi uomini e donne “a metà” e convincersi di non poter recuperare mai più. E invece no” ... Quest’anno buio mi ha fatto riflettere sulle nostre vite frenetiche, pronte a star male per inezie che di fronte alla morte si ... Leggi la notizia su huffingtonpost

