Andrea Orlando: "Italia Viva in Calabria non sostiene nessun candidato. Renziani come Bordiga?" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Novità! in Calabria Italia Viva ha la stessa posizione di Bordiga negli anni 20 del secolo scorso”, inizia così il tweet con cui Andrea Orlando, vicesegretario del Partito democratico, accusa il partito di Renzi di non essersi schierato dalla parte di nessuno nella corsa al rinnovo del consiglio regionale in Calabria. “Non sosteniamo nessun candidato”, continua l’ex Guardasigilli, riprendendo le dichiarazioni di Italia Viva. “Le elezioni sono un inutile esercizio borghese?”, conclude con un riferimento al pensiero del leader del Pci.Novità! In Calabria Italia Viva ha la stessa posizione di Bordiga negli anni 20 del secolo scorso. “Non sosteniamo nessun candidato”.Le elezioni sono un inutile esercizio borghese?— Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) January 15, 2020 Poco prima che Orlando scrivesse il tweet, il senatore ... Leggi la notizia su huffingtonpost

