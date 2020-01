Ancona, operaio morto sul posto di lavoro: le cause (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ad Ancona un operaio è morto mentre era al lavoro: ecco le cause del terribile incidente in un cantiere Altra morte ‘bianca’, stavolta ad Ancona, dove un 49enne operaio, è morto in un tragico incidente sul posto di lavoro. L’uomo, di origini campane, stavo lavorando nel cantiere del nuovo ospedale di Ancona Sud-Inrca, nel territorio … L'articolo Ancona, operaio morto sul posto di lavoro: le cause proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

