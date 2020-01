Amedeo e Guenda Goria a Vieni da me: “Non so se mia figlia mi ha perdonato” (Foto) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Arriva la domanda scottante per Amedeo Goria che oggi è ospite a Vieni da me con sua figlia Guenda (Foto). Abbiamo sempre visto la giovane Goria in tv con la sua mamma, con Maria Teresa Ruta, questa volta è con suo padre, pronta a dire come sempre la verità. Tante volte abbiamo visto sia Guenda che Maria Teresa commosse e più volte la figlia ha confidato il malessere di avere avuto entrambi i genitori troppo impegnati con il lavoro. Oggi è una bravissima attrice ma certe sofferenze restano dentro e quando Caterina Balivo chiede al giornalista perché il suo matrimonio con la Ruta è fallito lui pensa a sua figlia. “Ha ragione Maria Teresa Ruta ho commesso tanti errori” si riferisce ai tradimenti e poi aggiunge: “I figli quando nascono amano i genitori, poi li giudicano e raramente li perdonano”. COSA RIMPROVERA Guenda A SUO PADRE “Gli rimprovero il fatto che tante volte non ha trovato il ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

