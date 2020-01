Ambiente, Costa: “1 milione di euro per le indagini sulle navi dei veleni” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un fondo di un milione di euro per approfondire inchieste su tre spazi di mare, dove sarebbero transitate le “navi dei veleni”. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, durante il question time alla Camera, rispondendo ad una interrogazione della deputata Rossella Muroni, relativa a quali iniziative intende assumere riferendosi in particolare alle aree di mare di Diamante e Cetraro, Capo Spartivento, Reggio Calabria versante ionico”. Zone dove il capitano Natale De Grazia conduceva indagini sul traffico di rifiuti delle navi a perdere.L'articolo Ambiente, Costa: “1 milione di euro per le indagini sulle navi dei veleni” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

zazoomblog : Ambiente Costa: “Avviato l’iter per la medaglia d’oro al Capitano De Grazia” - #Ambiente #Costa: #“Avviato #l’iter - zazoomnews : Ambiente: Musumeci scrive a Costa intervenga per bonifica Rada di Augusta - #Ambiente: #Musumeci #scrive #Costa - zazoomblog : Ambiente: Musumeci scrive a Costa ‘intervenga per bonifica Rada di Augusta’ - #Ambiente: #Musumeci #scrive #Costa -