Amazon produrrà una serie sulla vita di Schweinsteiger (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un nuovo documentario sulla vita di Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista tedesco ritiratosi dal calcio nell’ottobre del 2019. Sarà una delle prossime produzioni Amazon Video, che realizzerà l’opera grazie alla direzione dell’attore e regista Til Schweiger (interprete di Hugo Stiglitz in Inglourious Basterds, di Quentin Tarantino). Il documentario, che sarà disponibile in streaming quest’anno in Germania, … L'articolo Amazon produrrà una serie sulla vita di Schweinsteiger Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #Media #Notizie Amazon produrrà una serie sulla vita di Schweinsteiger: Un nuovo documentario sulla vita di Bastian… - CalcioFinanza : #Amazon produrrà un documentario sulla vita di Bastian #Schweinsteiger - Screenweek : Amazon produrrà la serie #TheOffenders co-creata da #StephenMerchant L'altro creator è l'Elgin James di Mayans M.C.… -