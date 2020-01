Amazon Prime Video Italia, il catalogo serie tv: aggiunta La Signora in giallo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per trasformare la propria tv in una smart tv. Nel dicembre 2017 è arrivata anche l’app per Apple Tv e è stato annunciato un accordo tra Amazon e AMC per la diffusione dei prodotti di AMC Studios. Qui trovate una guida completa, sul funzionamento e sui prezzi. A seguire trovate un elenco diviso per categorie, sui contenuti di Prime Video disponibili in Italia, aperto alle vostre segnalazioni e correzioni. Si tratta di una guida per gli utenti ... Leggi la notizia su dituttounpop

milit_grafica : Il viaggio nella Terra di Mezzo prodotto da #Amazon è una parafrasi Tolkeniana delle consegne Prime durante le feste natalizie? - cyberanimax : - GianlucaOdinson : Perfetti Sconosciuti: il film di Paolo Genovese su Amazon Prime Video - -