Allevamenti intensivi, da dove arrivano orate e branzini destinati alle tavole italiane? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da dove provengono i branzini e lo orate destinati alle tavole degli italiani? Più del 50% della Grecia, e più precisamente dagli allevamenti intensivi di Sagiada, una piccola cittadina a nord di Igoumenitsa dove i pesci vengono rinchiusi in piccole gabbie rotonde vicino alla riva del mare, pronte a costringere fino a centinaia di migliaia di pesci a nuotare gli uni sugli altri prima di essere catturati per la vendita. Tutto accade sotto gli occhi di turisti in cerca di spiagge bianchissime e acque limpide, e che invece si trovano davanti un panorama di recinti colmi di branzini e orate. orate e branzini, cosa accade negli allevamenti intensivi in Grecia Tante piccole vasche a interrompere la vastità azzurra del mare: gli allevamenti di orate e branzini a Sagiada, vicino al confine con l’Albania, è impossibile non notarli. Anche perché in un tratto di costa di circa 18 km, è ... Leggi la notizia su urbanpost

